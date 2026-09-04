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ATX aktuell 04.09.2026 17:58:12

Börse Wien in Grün: ATX beendet die Sitzung im Plus

Börse Wien in Grün: ATX beendet die Sitzung im Plus

Der ATX gewann zum Handelsschluss an Wert.

BAWAG
178.70 EUR -0.56%
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Am Freitag steht der ATX via Wiener Börse letztendlich 0.85 Prozent im Plus bei 6’858.28 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 190.366 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0.029 Prozent höher bei 6’802.72 Punkten, nach 6’800.72 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6’785.35 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’882.96 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der ATX bereits um 1.06 Prozent. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 04.08.2026, bei 6’657.01 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, stand der ATX noch bei 6’116.53 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, wies der ATX einen Wert von 4’622.04 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 28.15 Prozent. Bei 6’882.96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 11.16 Prozent auf 165.40 EUR), Wienerberger (+ 3.37 Prozent auf 19.31 EUR), voestalpine (+ 2.82 Prozent auf 46.72 EUR), DO (+ 2.74 Prozent auf 206.00 EUR) und STRABAG SE (+ 2.65 Prozent auf 97.00 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil UNIQA Insurance (-1.71 Prozent auf 18.42 EUR), BAWAG (-0.94 Prozent auf 178.40 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0.66 Prozent auf 30.10 EUR), Raiffeisen (-0.47 Prozent auf 64.05 EUR) und Lenzing (-0.22 Prozent auf 22.70 EUR).

ATX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. 480’071 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 47.313 Mrd. Euro im ATX den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die OMV-Aktie mit 6.70 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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