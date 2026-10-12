Börse Wien in Grün: Anleger lassen ATX Prime am Nachmittag steigen

Um 15:40 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.72 Prozent höher bei 3’236.07 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.024 Prozent auf 3’213.57 Punkte an der Kurstafel, nach 3’212.80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3’213.57 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’250.04 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3’378.94 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3’189.18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der ATX Prime 2’331.20 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 21.74 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Lenzing (+ 6.29 Prozent auf 11.16 EUR), Semperit (+ 4.30 Prozent auf 19.40 EUR), UNIQA Insurance (+ 2.28 Prozent auf 17.02 EUR), Raiffeisen (+ 2.15 Prozent auf 56.95 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1.88 Prozent auf 29.75 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Wolford (-9.01 Prozent auf 2.02 EUR), Warimpex (-3.03 Prozent auf 0.48 EUR), Polytec (-2.69 Prozent auf 5.78 EUR), Kapsch TrafficCom (-2.15 Prozent auf 4.10 EUR) und Addiko Bank (-1.19 Prozent auf 25.00 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im ATX Prime ist die Lenzing-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 273’583 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42.186 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.11 erwartet. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.61 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch