Börse Wien in Grün: Am Mittwochmittag Gewinne im ATX

Am Mittwoch klettert der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0.60 Prozent auf 6’491.94 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 186.196 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0.067 Prozent höher bei 6’457.31 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6’452.99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 6’452.83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’522.56 Punkten verzeichnete.

ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der ATX bereits um 0.991 Prozent. Vor einem Monat, am 21.09.2026, wurde der ATX auf 6’900.56 Punkte taxiert. Der ATX lag vor drei Monaten, am 21.07.2026, bei 6’511.24 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wurde der ATX auf 4’626.24 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 21.30 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 3.36 Prozent auf 166.20 EUR), Vienna Insurance (+ 2.17 Prozent auf 70.70 EUR), PORR (+ 1.79 Prozent auf 31.35 EUR), Raiffeisen (+ 1.05 Prozent auf 57.60 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0.93 Prozent auf 17.36 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Wienerberger (-1.05 Prozent auf 16.02 EUR), Verbund (-0.53 Prozent auf 65.20 EUR), CA Immobilien (-0.46 Prozent auf 21.45 EUR), Andritz (+ 0.00 Prozent auf 80.00 EUR) und STRABAG SE (+ 0.00 Prozent auf 101.40 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX ist die Lenzing-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 136’112 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 42.846 Mrd. Euro im ATX den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Im ATX präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch