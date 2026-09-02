Börse Wien: Das macht der ATX Prime am Nachmittag

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0.03 Prozent leichter bei 3’320.63 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.002 Prozent auf 3’321.44 Punkte an der Kurstafel, nach 3’321.50 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3’300.10 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’338.67 Punkten lag.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn gab der ATX Prime bereits um 0.451 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Wert von 3’181.80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, lag der ATX Prime bei 3’034.56 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 2’290.50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 24.92 Prozent zu Buche. Bei 3’363.45 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Marinomed Biotech (+ 4.65 Prozent auf 4.50 EUR), Semperit (+ 2.66 Prozent auf 17.35 EUR), AMAG (+ 1.85 Prozent auf 27.50 EUR), UNIQA Insurance (+ 1.58 Prozent auf 17.98 EUR) und CA Immobilien (+ 1.09 Prozent auf 23.15 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Wolford (-9.02 Prozent auf 2.22 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3.51 Prozent auf 30.20 EUR), Addiko Bank (-2.70 Prozent auf 25.20 EUR), EVN (-2.05 Prozent auf 28.65 EUR) und Kapsch TrafficCom (-2.00 Prozent auf 4.41 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 178’422 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 47.119 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Die Marinomed Biotech-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.51 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch