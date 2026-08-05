Börse Wien: Börsianer lassen ATX nachmittags steigen

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0.02 Prozent höher bei 6’658.33 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 184.073 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.084 Prozent auf 6’651.41 Punkte an der Kurstafel, nach 6’657.01 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6’631.47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6’717.16 Punkten.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 3.05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wies der ATX 6’565.92 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, wurde der ATX mit 5’800.23 Punkten berechnet. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 05.08.2025, den Stand von 4’523.63 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 24.41 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6’717.16 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Erste Group Bank (+ 2.48 Prozent auf 119.80 EUR), DO (+ 1.20 Prozent auf 210.50 EUR), AT S (AT&S) (+ 1.09 Prozent auf 148.00 EUR), STRABAG SE (+ 1.05 Prozent auf 86.50 EUR) und Raiffeisen (+ 0.97 Prozent auf 62.25 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Lenzing (-4.07 Prozent auf 23.60 EUR), voestalpine (-2.94 Prozent auf 46.92 EUR), Andritz (-2.87 Prozent auf 81.10 EUR), Verbund (-1.19 Prozent auf 58.10 EUR) und Österreichische Post (-1.07 Prozent auf 32.30 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 278’367 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 44.711 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.40 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.07 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch