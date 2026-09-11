Börse Wien: ATX zum Start mit Zuschlägen

Im ATX geht es im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0.45 Prozent aufwärts auf 6’900.90 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 193.590 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.021 Prozent fester bei 6’871.24 Punkten in den Handel, nach 6’869.81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6’914.35 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’871.24 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 0.599 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, erreichte der ATX einen Stand von 6’672.96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, erreichte der ATX einen Wert von 6’072.67 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 11.09.2025, einen Stand von 4’645.10 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 28.95 Prozent zu Buche. 6’914.35 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 5’007.83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit STRABAG SE (+ 3.50 Prozent auf 106.40 EUR), PORR (+ 2.21 Prozent auf 37.00 EUR), AT S (AT&S) (+ 1.41 Prozent auf 173.00 EUR), UNIQA Insurance (+ 0.87 Prozent auf 18.48 EUR) und Wienerberger (+ 0.83 Prozent auf 18.15 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Lenzing (-1.54 Prozent auf 22.35 EUR), Verbund (-0.65 Prozent auf 60.90 EUR), OMV (-0.56 Prozent auf 70.40 EUR), DO (-0.50 Prozent auf 198.00 EUR) und Vienna Insurance (-0.27 Prozent auf 73.00 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 43’384 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 47.391 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Die OMV-Aktie präsentiert mit 7.71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 6.52 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch