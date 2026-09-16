Börse Wien: ATX zum Start im Plus

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0.69 Prozent höher bei 6’793.20 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 191.148 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.068 Prozent auf 6’751.09 Punkte an der Kurstafel, nach 6’746.53 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6’814.10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’750.55 Punkten lag.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Minus von 1.39 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 6’733.16 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, wies der ATX einen Stand von 6’445.04 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, wies der ATX 4’577.95 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 26.93 Prozent zu. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’914.35 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 3.66 Prozent auf 158.80 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1.52 Prozent auf 30.05 EUR), Palfinger (+ 1.32 Prozent auf 30.80 EUR), PORR (+ 1.10 Prozent auf 36.65 EUR) und Andritz (+ 1.09 Prozent auf 83.60 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Wienerberger (-0.23 Prozent auf 17.52 EUR), Erste Group Bank (+ 0.08 Prozent auf 118.60 EUR), Vienna Insurance (+ 0.28 Prozent auf 70.60 EUR), Verbund (+ 0.42 Prozent auf 60.25 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0.44 Prozent auf 18.30 EUR).

Welche ATX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die EVN-Aktie. 33’083 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 46.575 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Im ATX weist die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch