Börse Wien: ATX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Der ATX erhöht sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0.28 Prozent auf 6’722.67 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 185.842 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0.002 Prozent höher bei 6’704.05 Punkten, nach 6’703.90 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 6’698.90 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6’725.86 Punkten.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht stieg der ATX bereits um 4.05 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 06.07.2026, einen Stand von 6’565.51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, wies der ATX einen Stand von 5’967.80 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, wies der ATX einen Stand von 4’557.85 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 25.62 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6’725.86 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Erste Group Bank (+ 1.65 Prozent auf 123.10 EUR), DO (+ 0.49 Prozent auf 205.50 EUR), Raiffeisen (+ 0.47 Prozent auf 64.50 EUR), Wienerberger (+ 0.36 Prozent auf 22.52 EUR) und STRABAG SE (+ 0.35 Prozent auf 87.20 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-4.06 Prozent auf 137.00 EUR), PORR (-0.66 Prozent auf 37.75 EUR), Andritz (-0.37 Prozent auf 81.70 EUR), UNIQA Insurance (-0.33 Prozent auf 18.00 EUR) und EVN (-0.17 Prozent auf 29.25 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im ATX auf

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. 26’402 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45.410 Mrd. Euro im ATX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.33 zu Buche schlagen. Im Index weist die OMV-Aktie mit 7.11 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch