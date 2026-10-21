Börse Wien: ATX zum Handelsstart im Aufwind

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0.23 Prozent stärker bei 6’467.68 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 186.196 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.067 Prozent auf 6’457.31 Punkte an der Kurstafel, nach 6’452.99 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6’475.75 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6’452.83 Punkten.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Verluste von 1.36 Prozent. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 6’900.56 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6’511.24 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4’626.24 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 20.85 Prozent aufwärts. Bei 7’043.27 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 3.23 Prozent auf 166.00 EUR), OMV (+ 0.95 Prozent auf 74.35 EUR), Österreichische Post (+ 0.48 Prozent auf 31.10 EUR), Vienna Insurance (+ 0.43 Prozent auf 69.50 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0.35 Prozent auf 17.26 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Lenzing (-3.24 Prozent auf 10.16 EUR), Wienerberger (-1.17 Prozent auf 16.00 EUR), PORR (-0.65 Prozent auf 30.60 EUR), STRABAG SE (-0.59 Prozent auf 100.80 EUR) und Verbund (-0.53 Prozent auf 65.20 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Lenzing-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. 33’863 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 42.846 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch