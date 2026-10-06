Börse Wien: ATX zum Ende des Dienstagshandels in Grün

Letztendlich legte der ATX im Wiener Börse-Handel um 0.68 Prozent auf 6’792.23 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 189.566 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0.001 Prozent auf 6’745.96 Punkte an der Kurstafel, nach 6’746.05 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6’835.61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6’744.24 Punkten.

ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der ATX auf 6’858.28 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, lag der ATX noch bei 6’565.51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4’730.14 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 26.92 Prozent. 7’043.27 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’007.83 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell CA Immobilien (+ 2.10 Prozent auf 21.90 EUR), Andritz (+ 2.05 Prozent auf 84.50 EUR), Palfinger (+ 2.03 Prozent auf 27.60 EUR), voestalpine (+ 1.55 Prozent auf 44.60 EUR) und Erste Group Bank (+ 1.22 Prozent auf 116.30 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Lenzing (-5.15 Prozent auf 12.90 EUR), Wienerberger (-3.77 Prozent auf 16.06 EUR), PORR (-1.29 Prozent auf 30.65 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1.03 Prozent auf 67.20 EUR) und Verbund (-0.63 Prozent auf 63.45 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 1’091’947 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 44.633 Mrd. Euro im ATX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.28 zu Buche schlagen. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.56 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch