Zum Handelsende bewegte sich der ATX im Wiener Börse-Handel 1.95 Prozent schwächer bei 6’394.72 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 193.357 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.004 Prozent auf 6’521.59 Punkte an der Kurstafel, nach 6’521.88 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6’394.61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 6’550.24 Einheiten.

ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 3.91 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Stand von 6’557.32 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 18.08.2026, einen Stand von 6’642.38 Punkten. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, bei 4’716.63 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 19.49 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell CA Immobilien (+ 1.20 Prozent auf 21.15 EUR), AT S (AT&S) (+ 0.35 Prozent auf 113.80 EUR), Österreichische Post (+ 0.31 Prozent auf 32.50 EUR), DO (+ 0.22 Prozent auf 229.50 EUR) und EVN (+ 0.16 Prozent auf 30.75 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen BAWAG (-3.27 Prozent auf 162.60 EUR), Erste Group Bank (-3.04 Prozent auf 111.50 EUR), OMV (-2.97 Prozent auf 70.35 EUR), Wienerberger (-2.57 Prozent auf 15.91 EUR) und Raiffeisen (-2.44 Prozent auf 59.85 EUR).

Welche ATX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 369’088 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 45.488 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.11 erwartet. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch