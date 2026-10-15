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Kursverlauf 15.10.2026 15:58:41

Börse Wien: ATX zeigt sich nachmittags schwächer

Börse Wien: ATX zeigt sich nachmittags schwächer

So bewegt sich der ATX heute.

Erste Group Bank
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Am Donnerstag bewegt sich der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 1.59 Prozent tiefer bei 6’514.01 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 188.843 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.033 Prozent leichter bei 6’616.92 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6’619.12 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6’616.92 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 6’482.98 Einheiten.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Verlust von 0.475 Prozent. Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 15.09.2026, bei 6’746.53 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 15.07.2026, bei 6’471.55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, lag der ATX bei 4’675.42 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 21.72 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 7’043.27 Punkte. 5’007.83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Vienna Insurance (+ 6.75 Prozent auf 71.20 EUR), UNIQA Insurance (+ 2.72 Prozent auf 17.36 EUR), Wienerberger (+ 2.38 Prozent auf 15.94 EUR), CA Immobilien (+ 1.20 Prozent auf 21.15 EUR) und DO (+ 0.41 Prozent auf 195.60 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil AT S (AT&S) (-12.94 Prozent auf 175.00 EUR), Andritz (-2.92 Prozent auf 79.80 EUR), Verbund (-2.64 Prozent auf 64.65 EUR), STRABAG SE (-2.52 Prozent auf 100.40 EUR) und PORR (-1.78 Prozent auf 30.40 EUR) unter Druck.

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 337’234 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 43.118 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.19 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.53 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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