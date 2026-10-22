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22.10.2026 12:26:37
Börse Wien: ATX zeigt sich mittags schwächer
So bewegt sich der ATX heute.
Am Donnerstag bewegt sich der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 2.52 Prozent tiefer bei 6’400.03 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 185.029 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.031 Prozent leichter bei 6’563.67 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6’565.70 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6’563.75 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 6’381.95 Einheiten.
So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Verlust von 2.39 Prozent. Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 22.09.2026, bei 6’920.37 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 22.07.2026, bei 6’528.16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, lag der ATX bei 4’625.93 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 19.59 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 7’043.27 Punkte. 5’007.83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im ATX aktuell
Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit CA Immobilien (+ 0.93 Prozent auf 21.70 EUR), Österreichische Post (+ 0.81 Prozent auf 31.10 EUR), Lenzing (+ 0.56 Prozent auf 10.68 EUR), Verbund (+ 0.08 Prozent auf 66.10 EUR) und OMV (-0.07 Prozent auf 74.30 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil AT S (AT&S) (-10.67 Prozent auf 154.00 EUR), Erste Group Bank (-3.85 Prozent auf 107.30 EUR), DO (-3.13 Prozent auf 195.20 EUR), STRABAG SE (-2.72 Prozent auf 100.00 EUR) und BAWAG (-2.64 Prozent auf 158.30 EUR) unter Druck.
Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im ATX ist die Lenzing-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 188’602 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 42.225 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.33 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.39 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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