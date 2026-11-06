ATX 998663 / AT0000999982
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06.11.2026 09:28:19
Börse Wien: ATX schwächelt zum Start
Der ATX bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.
Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 1.22 Prozent tiefer bei 6’431.71 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 188.392 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0.076 Prozent auf 6’506.47 Punkte an der Kurstafel, nach 6’511.40 Punkten am Vortag.
Bei 6’416.85 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 6’506.47 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 0.190 Prozent. Der ATX wies vor einem Monat, am 06.10.2026, einen Wert von 6’792.23 Punkten auf. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 06.08.2026, den Wert von 6’744.66 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, lag der ATX noch bei 4’767.33 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 20.18 Prozent zu Buche. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 7’043.27 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’007.83 Zählern.
Die Tops und Flops im ATX
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 0.00 Prozent auf 66.10 EUR), Erste Group Bank (-0.44 Prozent auf 111.90 EUR), EVN (-0.49 Prozent auf 30.50 EUR), Palfinger (-0.54 Prozent auf 27.55 EUR) und Raiffeisen (-0.59 Prozent auf 58.60 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Lenzing (-3.25 Prozent auf 11.90 EUR), Wienerberger (-2.36 Prozent auf 17.35 EUR), OMV (-1.99 Prozent auf 71.30 EUR), voestalpine (-1.97 Prozent auf 40.76 EUR) und Verbund (-1.86 Prozent auf 73.95 EUR).
ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 66’090 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 43.079 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.13 zu Buche schlagen. Mit 6.67 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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