Börse Wien: ATX Prime zum Start in der Gewinnzone

Um 09:09 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.38 Prozent fester bei 3’242.82 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0.018 Prozent schwächer bei 3’229.94 Punkten, nach 3’230.51 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 3’244.46 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3’227.02 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der ATX Prime bereits um 2.22 Prozent nach. Vor einem Monat, am 21.07.2026, wies der ATX Prime 3’202.97 Punkte auf. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 21.05.2026, bei 2’923.50 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.08.2025, wies der ATX Prime 2’403.00 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 21.99 Prozent aufwärts. Bei 3’337.77 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2’489.01 Punkten.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 2.10 Prozent auf 146.00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1.96 Prozent auf 78.00 EUR), voestalpine (+ 1.44 Prozent auf 43.60 EUR), UNIQA Insurance (+ 1.05 Prozent auf 17.34 EUR) und Österreichische Post (+ 0.81 Prozent auf 31.10 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Frequentis (-2.66 Prozent auf 69.60 EUR), Kapsch TrafficCom (-2.32 Prozent auf 4.63 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1.33 Prozent auf 29.75 EUR), ZUMTOBEL (-1.25 Prozent auf 3.95 EUR) und Palfinger (-0.84 Prozent auf 29.55 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 34’647 Aktien gehandelt. Mit 46.226 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7.48 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.62 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch