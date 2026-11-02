Börse Wien: ATX Prime zeigt sich am Nachmittag leichter

Um 15:41 Uhr verliert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.03 Prozent auf 3’151.54 Punkte. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0.007 Prozent schwächer bei 3’152.16 Punkten, nach 3’152.39 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3’177.21 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3’146.94 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 02.10.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3’295.49 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 3’181.80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 2’393.94 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 18.56 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX Prime-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Wienerberger (+ 3.08 Prozent auf 16.73 EUR), STRABAG SE (+ 2.97 Prozent auf 104.00 EUR), CA Immobilien (+ 2.88 Prozent auf 21.40 EUR), Flughafen Wien (+ 2.70 Prozent auf 53.20 EUR) und DO (+ 2.64 Prozent auf 214.00 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Polytec (-8.57 Prozent auf 4.48 EUR), Wolford (-6.42 Prozent auf 2.04 EUR), Kapsch TrafficCom (-4.87 Prozent auf 3.71 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3.69 Prozent auf 28.70 EUR) und OMV (-3.68 Prozent auf 73.35 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Lenzing-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 139’331 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42.108 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.46 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.28 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch