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ATX Prime-Performance im Fokus 15.10.2026 12:26:37

Börse Wien: ATX Prime verbucht am Donnerstagmittag Verluste

Börse Wien: ATX Prime verbucht am Donnerstagmittag Verluste

Das macht das Börsenbarometer in Wien.

Erste Group Bank
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Der ATX Prime gibt im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 1.02 Prozent auf 3’217.08 Punkte nach. Zuvor ging der ATX Prime 0.031 Prozent schwächer bei 3’249.26 Punkten in den Handel, nach 3’250.27 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 3’187.41 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’249.26 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 0.109 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, lag der ATX Prime bei 3’311.48 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, stand der ATX Prime noch bei 3’183.43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2’331.68 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 21.03 Prozent aufwärts. Bei 3’448.52 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2’489.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Wienerberger (+ 2.63 Prozent auf 15.98 EUR), UBM Development (+ 2.26 Prozent auf 15.85 EUR), UNIQA Insurance (+ 1.30 Prozent auf 17.12 EUR), CA Immobilien (+ 0.72 Prozent auf 21.05 EUR) und Telekom Austria (+ 0.69 Prozent auf 8.75 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil AT S (AT&S) (-11.14 Prozent auf 178.60 EUR), Wolford (-10.09 Prozent auf 1.96 EUR), Warimpex (-4.90 Prozent auf 0.47 EUR), FACC (-2.70 Prozent auf 13.68 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2.33 Prozent auf 29.35 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 234’111 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 43.118 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Im ATX Prime verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.53 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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