Börse Wien: ATX Prime steigt

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0.21 Prozent höher bei 3’327.03 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0.000 Prozent stärker bei 3’320.13 Punkten, nach 3’320.13 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3’313.86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’337.55 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der ATX Prime bereits um 0.259 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3’240.66 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wurde der ATX Prime auf 3’012.74 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wurde der ATX Prime auf 2’291.74 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 25.16 Prozent. Bei 3’363.45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2’489.01 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell ZUMTOBEL (+ 3.67 Prozent auf 4.24 EUR), UNIQA Insurance (+ 2.67 Prozent auf 18.46 EUR), Semperit (+ 2.31 Prozent auf 17.70 EUR), voestalpine (+ 2.02 Prozent auf 45.50 EUR) und Palfinger (+ 1.46 Prozent auf 31.30 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Wolford (-3.36 Prozent auf 2.30 EUR), AMAG (-1.81 Prozent auf 27.10 EUR), FACC (-1.55 Prozent auf 16.52 EUR), EVN (-1.21 Prozent auf 28.55 EUR) und AT S (AT&S) (-1.19 Prozent auf 149.20 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 142’803 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 47.702 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch