Am Dienstag bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 1.87 Prozent schwächer bei 3’052.27 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 3’114.12 Zählern und damit 0.116 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3’110.51 Punkte).

Bei 3’124.62 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 3’043.63 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Wert von 3’081.43 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3’254.00 Punkten gehandelt. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 24.11.2025, einen Wert von 2’431.72 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 14.83 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2’489.01 Zählern.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Addiko Bank (+ 4.76 Prozent auf 26.40 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1.25 Prozent auf 3.24 EUR), Verbund (+ 1.08) Prozent auf 70.00 EUR), Telekom Austria (+ 0.58 Prozent auf 8.62 EUR) und CPI Europe (+ 0.26 Prozent auf 15.40 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen AT S (AT&S) (-12.34 Prozent auf 96.60 EUR), voestalpine (-3.85 Prozent auf 32.00 EUR), Frequentis (-3.73 Prozent auf 64.60 EUR), Semperit (-3.64 Prozent auf 14.55 EUR) und FACC (-3.42 Prozent auf 14.10 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 604’002 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 42.380 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 6.71 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.10 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch