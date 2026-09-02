Börse Wien: ATX Prime präsentiert sich schlussendlich leichter

Der ATX Prime schloss nahezu unverändert (minus 0.04 Prozent) bei 3’320.13 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.002 Prozent auf 3’321.44 Punkte an der Kurstafel, nach 3’321.50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3’338.67 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3’300.10 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der ATX Prime bereits um 0.466 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Stand von 3’181.80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, notierte der ATX Prime bei 3’034.56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2’290.50 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 24.90 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3’363.45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2’489.01 Punkten.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Marinomed Biotech (+ 4.65 Prozent auf 4.50 EUR), Semperit (+ 2.37 Prozent auf 17.30 EUR), AT S (AT&S) (+ 2.30 Prozent auf 151.00 EUR), AMAG (+ 2.22 Prozent auf 27.60 EUR) und Polytec (+ 1.81 Prozent auf 5.06 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wienerberger (-3.58 Prozent auf 18.56 EUR), Schoeller-Bleckmann (-3.19 Prozent auf 30.30 EUR), Addiko Bank (-2.70 Prozent auf 25.20 EUR), Wolford (-2.46 Prozent auf 2.38 EUR) und Palfinger (-1.75 Prozent auf 30.85 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX Prime das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 501’807 Aktien gehandelt. Mit 47.119 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.51 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch