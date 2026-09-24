Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’943 0.2%  SPI 19’759 0.0%  Dow 51’333 -0.4%  DAX 25’370 -0.2%  Euro 0.9423 0.3%  EStoxx50 6’296 -0.1%  Gold 4’268 -0.5%  Bitcoin 69’831 0.3%  Dollar 0.8284 0.4%  Öl 105.6 2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Holcim1221405On113454047Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA-Chef beim Trump–Xi-Dinner: Chance oder Risiko für Aktienanleger?
Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Experte: Bitcoin-Rally wackelt - jetzt Einstiegschance?
Rückenwind für die Novartis-Aktie: US-Gericht weist Klage gegen Pharmariese wegen Entresto-Generika ab
Roche-Aktie leichter: Fitch bescheinigt dem Pharmariesen weiter eine sehr hohe Kreditwürdigkeit
Suche...
ETF Sparplan

Wienerberger Aktie 431965 / AT0000831706

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Bewegung 24.09.2026 12:26:23

Börse Wien: ATX Prime präsentiert sich mittags fester

Börse Wien: ATX Prime präsentiert sich mittags fester

Am Mittag wagen sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

Rosenbauer
59.01 CHF 1.94%
Kaufen Verkaufen

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0.35 Prozent fester bei 3’394.38 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.000 Prozent auf 3’382.60 Punkte an der Kurstafel, nach 3’382.60 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 3’359.95 Punkte, das Tageshoch hingegen 3’397.44 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 1.96 Prozent. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 24.08.2026, bei 3’254.00 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 24.06.2026, bei 3’179.50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2’314.75 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 27.70 Prozent. 3’434.00 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 2’489.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Rosenbauer (+ 3.54 Prozent auf 64.40 EUR), voestalpine (+ 2.38 Prozent auf 46.50 EUR), Österreichische Post (+ 1.94 Prozent auf 31.45 EUR), Palfinger (+ 1.67 Prozent auf 30.50 EUR) und AMAG (+ 1.49 Prozent auf 27.20 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-4.39 Prozent auf 196.00 EUR), Polytec (-3.32 Prozent auf 4.95 EUR), Wienerberger (-1.08 Prozent auf 17.46 EUR), Raiffeisen (-0.93 Prozent auf 63.65 EUR) und UBM Development (-0.88 Prozent auf 16.85 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 64’256 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 46.925 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Die Marinomed Biotech-Aktie hat mit 7.48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.58 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle Marktberichte im Überblick
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Wienerberger AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten