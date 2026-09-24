Börse Wien: ATX Prime präsentiert sich mittags fester

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0.35 Prozent fester bei 3’394.38 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.000 Prozent auf 3’382.60 Punkte an der Kurstafel, nach 3’382.60 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 3’359.95 Punkte, das Tageshoch hingegen 3’397.44 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 1.96 Prozent. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 24.08.2026, bei 3’254.00 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 24.06.2026, bei 3’179.50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2’314.75 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 27.70 Prozent. 3’434.00 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 2’489.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Rosenbauer (+ 3.54 Prozent auf 64.40 EUR), voestalpine (+ 2.38 Prozent auf 46.50 EUR), Österreichische Post (+ 1.94 Prozent auf 31.45 EUR), Palfinger (+ 1.67 Prozent auf 30.50 EUR) und AMAG (+ 1.49 Prozent auf 27.20 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-4.39 Prozent auf 196.00 EUR), Polytec (-3.32 Prozent auf 4.95 EUR), Wienerberger (-1.08 Prozent auf 17.46 EUR), Raiffeisen (-0.93 Prozent auf 63.65 EUR) und UBM Development (-0.88 Prozent auf 16.85 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 64’256 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 46.925 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Die Marinomed Biotech-Aktie hat mit 7.48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.58 Prozent.

Redaktion finanzen.ch