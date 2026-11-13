Börse Wien: ATX Prime notiert zum Start des Freitagshandels im Minus

Um 09:11 Uhr verliert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.18 Prozent auf 3’271.47 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.039 Prozent auf 3’276.06 Punkte an der Kurstafel, nach 3’277.33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’276.40 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’261.70 Zählern.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche legte der ATX Prime bereits um 3.56 Prozent zu. Vor einem Monat, am 13.10.2026, lag der ATX Prime noch bei 3’252.82 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3’314.07 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 13.11.2025, einen Stand von 2’435.77 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 23.07 Prozent nach oben. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Rosenbauer (+ 1.32 Prozent auf 61.60 EUR), Wienerberger (+ 1.10 Prozent auf 16.56 EUR), OMV (+ 0.69 Prozent auf 73.35 EUR), ZUMTOBEL (+ 0.51 Prozent auf 3.94 EUR) und PORR (+ 0.45 Prozent auf 33.15 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Wolford (-10.09 Prozent auf 1.96 EUR), Warimpex (-6.24 Prozent auf 0.44 EUR), voestalpine (-2.43 Prozent auf 36.88 EUR), Kapsch TrafficCom (-2.43 Prozent auf 3.62 EUR) und UBM Development (-1.66 Prozent auf 14.80 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 89’341 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 45.837 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.15 erwartet. OMV lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.58 Prozent.

Redaktion finanzen.ch