Börse Wien: ATX Prime notiert im Plus

Am Donnerstag notiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0.36 Prozent stärker bei 2’117.54 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.019 Prozent auf 2’109.49 Punkte an der Kurstafel, nach 2’109.90 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2’119.94 Punkte, das Tagestief hingegen 2’095.69 Zähler.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 1.83 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2’016.04 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 13.12.2024, wurde der ATX Prime mit 1’817.22 Punkten berechnet. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 13.03.2024, bei 1’711.26 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 15.97 Prozent. 2’175.82 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’802.28 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Palfinger (+ 4.53 Prozent auf 27.70 EUR), voestalpine (+ 3.24 Prozent auf 24.82 EUR), UBM Development (+ 1.95 Prozent auf 20.90 EUR), PORR (+ 1.69 Prozent auf 27.05 EUR) und EVN (+ 1.15 Prozent auf 21.95 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Warimpex (-2.99 Prozent auf 0.65 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1.81 Prozent auf 81.50 EUR), AMAG (-1.55 Prozent auf 25.40 EUR), AT S (AT&S) (-1.23 Prozent auf 12.85 EUR) und CA Immobilien (-1.17 Prozent auf 21.94 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime sticht die UNIQA Insurance-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 105’652 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 25.362 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2.45 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.64 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

