Rosenbauer Aktie 279389 / AT0000922554
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22.09.2026 12:26:19
Börse Wien: ATX Prime mit grünem Vorzeichen
Der ATX Prime verzeichnet am zweiten Tag der Woche Kursgewinne.
Der ATX Prime verbucht im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0.47 Prozent auf 3’395.78 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0.092 Prozent stärker bei 3’383.15 Punkten in den Handel, nach 3’380.05 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag am Dienstag bei 3’399.36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’365.00 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, mit 3’261.96 Punkten bewertet. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 22.06.2026, einen Stand von 3’241.86 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wurde der ATX Prime mit 2’303.44 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 27.75 Prozent zu Buche. Bei 3’399.36 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2’489.01 Punkten.
Tops und Flops im ATX Prime aktuell
Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 5.88 Prozent auf 198.00 EUR), DO (+ 3.60 Prozent auf 195.80 EUR), Verbund (+ 2.88 Prozent auf 62.55 EUR), Wienerberger (+ 2.63 Prozent auf 17.92 EUR) und Rosenbauer (+ 2.24 Prozent auf 64.00 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Kapsch TrafficCom (-1.68 Prozent auf 4.09 EUR), Frequentis (-1.33 Prozent auf 66.80 EUR), STRABAG SE (-1.29 Prozent auf 107.40 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1.20 Prozent auf 28.80 EUR) und OMV (-1.13 Prozent auf 69.90 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 112’343 Aktien gehandelt. Mit 46.148 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen
Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.59 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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