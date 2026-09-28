Börse Wien: ATX Prime liegt zum Ende des Montagshandels im Plus

Am Montag bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 0.94 Prozent fester bei 3’433.12 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.019 Prozent auf 3’401.70 Punkte an der Kurstafel, nach 3’401.04 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3’448.52 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3’401.61 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 28.08.2026, bei 3’335.76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wies der ATX Prime 3’152.29 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wies der ATX Prime 2’324.12 Punkte auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 29.15 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’448.52 Punkten. 2’489.01 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 9.52 Prozent auf 2.30 EUR), Verbund (+ 3.36 Prozent auf 64.65 EUR), Polytec (+ 2.94 Prozent auf 5.60 EUR), FACC (+ 2.72 Prozent auf 15.86 EUR) und Erste Group Bank (+ 2.68 Prozent auf 126.40 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen AT S (AT&S) (-2.70 Prozent auf 198.00 EUR), UNIQA Insurance (-2.46 Prozent auf 18.24 EUR), ZUMTOBEL (-2.38 Prozent auf 4.10 EUR), CPI Europe (-2.22 Prozent auf 14.98 EUR) und Vienna Insurance (-2.03 Prozent auf 67.40 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 571’982 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 47.818 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

2026 präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.48 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch