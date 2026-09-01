Börse Wien: ATX Prime legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Zum Handelsschluss tendierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.20 Prozent leichter bei 3’321.50 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.018 Prozent höher bei 3’328.85 Punkten in den Handel, nach 3’328.25 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 3’304.99 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’343.89 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3’181.80 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, stand der ATX Prime noch bei 3’003.75 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 01.09.2025, einen Stand von 2’318.44 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 24.95 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3’363.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Punkten erreicht.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Rosenbauer (+ 2.19 Prozent auf 65.40 EUR), OMV (+ 2.04 Prozent auf 69.90 EUR), Wolford (+ 1.67 Prozent auf 2.44 EUR), Erste Group Bank (+ 1.24 Prozent auf 122.80 EUR) und Verbund (+ 1.10 Prozent auf 59.95 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen PORR (-3.76 Prozent auf 35.85 EUR), AT S (AT&S) (-3.66 Prozent auf 147.60 EUR), Frequentis (-3.29 Prozent auf 73.50 EUR), Kapsch TrafficCom (-2.81 Prozent auf 4.50 EUR) und Marinomed Biotech (-2.27 Prozent auf 4.30 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 439’600 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 48.013 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

2026 hat die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.65 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch