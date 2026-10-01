Börse Wien: ATX Prime beendet die Sitzung im Minus

Am Donnerstag verlor der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 2.49 Prozent auf 3’279.13 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0.081 Prozent tiefer bei 3’360.10 Punkten, nach 3’362.81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’279.13 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’360.10 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 3.60 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3’321.50 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3’142.14 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wies der ATX Prime 2’349.05 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 23.36 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 7.62 Prozent auf 2.26 EUR), Polytec (+ 1.75 Prozent auf 5.80 EUR), AT S (AT&S) (+ 0.75 Prozent auf 202.00 EUR), CPI Europe (+ 0.26 Prozent auf 15.16 EUR) und AMAG (+ 0.00 Prozent auf 27.70 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Lenzing (-6.25 Prozent auf 19.50 EUR), Raiffeisen (-5.64 Prozent auf 58.60 EUR), Erste Group Bank (-4.54 Prozent auf 115.60 EUR), FACC (-3.81 Prozent auf 15.14 EUR) und Palfinger (-3.28 Prozent auf 26.55 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 555’046 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47.818 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.63 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch