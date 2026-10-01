Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’623 -1.5%  SPI 19’331 -1.4%  Dow 50’927 0.0%  DAX 24’939 -1.0%  Euro 0.9333 -0.1%  EStoxx50 6’175 -1.5%  Gold 4’189 0.2%  Bitcoin 71’624 1.6%  Dollar 0.8296 -0.2%  Öl 102.1 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Julius Bär10248496Kuros32581411Galderma133539272
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
PolyPeptide-Aktie: Aktionäre entscheiden über Samsung-Übernahme
Citi hebt Ziel auf 113'000 US-Dollar: Wie viel Potenzial jetzt wirklich im Bitcoin steckt
OpenAI-Aktie voraus: Drei Mitarbeiter nach KI-Enthüllungen entlassen
SGS-Aktie: Mehrheit an US-Cybersicherheitsfirma Prescient Security übernommen
Nike verschärft Sparkurs nach Umsatz- und Gewinnrückgang - Aktie im Blick
Suche...

Wienerberger Aktie 431965 / AT0000831706

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

ATX Prime im Fokus 01.10.2026 17:58:18

Börse Wien: ATX Prime beendet die Sitzung im Minus

Börse Wien: ATX Prime beendet die Sitzung im Minus

Der ATX Prime gab sich letztendlich schwächer.

Wienerberger
15.48 CHF -4.33%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag verlor der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 2.49 Prozent auf 3’279.13 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0.081 Prozent tiefer bei 3’360.10 Punkten, nach 3’362.81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’279.13 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’360.10 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 3.60 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3’321.50 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 3’142.14 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wies der ATX Prime 2’349.05 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 23.36 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 7.62 Prozent auf 2.26 EUR), Polytec (+ 1.75 Prozent auf 5.80 EUR), AT S (AT&S) (+ 0.75 Prozent auf 202.00 EUR), CPI Europe (+ 0.26 Prozent auf 15.16 EUR) und AMAG (+ 0.00 Prozent auf 27.70 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Lenzing (-6.25 Prozent auf 19.50 EUR), Raiffeisen (-5.64 Prozent auf 58.60 EUR), Erste Group Bank (-4.54 Prozent auf 115.60 EUR), FACC (-3.81 Prozent auf 15.14 EUR) und Palfinger (-3.28 Prozent auf 26.55 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 555’046 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47.818 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.63 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Wienerberger AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten