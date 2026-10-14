Börse Wien: ATX Prime am Mittwochnachmittag im Aufwind

Am Mittwoch geht es im ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse um 0.03 Prozent auf 3’253.83 Punkte nach oben. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.000 Prozent auf 3’252.82 Punkte an der Kurstafel, nach 3’252.82 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 3’271.90 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3’248.05 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 1.25 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 14.09.2026, den Stand von 3’319.37 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 14.07.2026, den Stand von 3’198.48 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, wurde der ATX Prime auf 2’342.16 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 22.41 Prozent nach oben. Bei 3’448.52 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2’489.01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 7.92 Prozent auf 2.18 EUR), Lenzing (+ 4.32 Prozent auf 11.10 EUR), ZUMTOBEL (+ 2.24 Prozent auf 4.10 EUR), voestalpine (+ 2.10 Prozent auf 44.80 EUR) und Wienerberger (+ 1.96 Prozent auf 15.58 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Warimpex (-5.31 Prozent auf 0.46 EUR), Polytec (-1.72 Prozent auf 5.70 EUR), Kapsch TrafficCom (-1.51 Prozent auf 3.92 EUR), Raiffeisen (-1.40 Prozent auf 56.50 EUR) und UNIQA Insurance (-1.39 Prozent auf 17.02 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Aktuell weist die Lenzing-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 354’218 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 42.613 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

In diesem Jahr weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.45 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch