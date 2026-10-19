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19.10.2026 15:58:34
Börse Wien: ATX notiert nachmittags im Minus
Am Montagnachmittag ziehen sich die Börsianer in Wien zurück.
Um 15:41 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1.23 Prozent leichter bei 6’476.73 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 187.261 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.006 Prozent schwächer bei 6’556.91 Punkten in den Montagshandel, nach 6’557.32 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 6’557.44 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’474.52 Punkten verzeichnete.
ATX-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Stand von 6’798.18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 6’364.91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4’578.37 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 21.02 Prozent zu Buche. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell OMV (+ 0.68 Prozent auf 74.25 EUR), voestalpine (-0.27 Prozent auf 44.32 EUR), Vienna Insurance (-0.44 Prozent auf 67.40 EUR), Palfinger (-0.55 Prozent auf 27.10 EUR) und DO (-0.91 Prozent auf 195.40 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil AT S (AT&S) (-3.21 Prozent auf 168.60 EUR), BAWAG (-2.61 Prozent auf 163.90 EUR), CA Immobilien (-2.54 Prozent auf 21.10 EUR), Andritz (-2.47 Prozent auf 79.10 EUR) und PORR (-2.10 Prozent auf 30.35 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im ATX ist die Lenzing-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 194’599 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 42.768 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.22 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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