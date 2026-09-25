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Index-Performance 25.09.2026 12:26:15

Börse Wien: ATX notiert mittags im Plus

Börse Wien: ATX notiert mittags im Plus

Der ATX befindet sich heute im Aufwärtstrend.

UNIQA Insurance
17.56 CHF 0.39%
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Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 1.44 Prozent höher bei 6’980.83 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 195.569 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.001 Prozent auf 6’882.11 Punkte an der Kurstafel, nach 6’882.04 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6’990.51 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’882.11 Punkten lag.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der ATX bereits um 2.72 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, lag der ATX-Kurs bei 6’672.27 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6’488.55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, wies der ATX einen Stand von 4’630.31 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 30.44 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 7’018.45 Punkte. 5’007.83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Raiffeisen (+ 3.81 Prozent auf 65.45 EUR), AT S (AT&S) (+ 3.33 Prozent auf 201.50 EUR), Erste Group Bank (+ 2.41 Prozent auf 123.30 EUR), voestalpine (+ 2.15 Prozent auf 46.46 EUR) und BAWAG (+ 2.12 Prozent auf 182.80 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil OMV (-1.64 Prozent auf 72.10 EUR), CA Immobilien (-0.22 Prozent auf 22.40 EUR), Österreichische Post (+ 0.00 Prozent auf 31.00 EUR), UNIQA Insurance (+ 0.22 Prozent auf 18.64 EUR) und Andritz (+ 0.24 Prozent auf 84.00 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 55’950 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 47.313 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.42 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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