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ATX 998663 / AT0000999982

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06.11.2026
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Marktbericht 06.11.2026 17:58:14

Börse Wien: ATX letztendlich schwächer

Börse Wien: ATX letztendlich schwächer

So bewegte sich der ATX letztendlich.

Der ATX gab im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 1.18 Prozent auf 6’434.80 Punkte nach. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 188.392 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0.076 Prozent leichter bei 6’506.47 Punkten, nach 6’511.40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’532.16 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’416.85 Zählern.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0.238 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 06.10.2026, lag der ATX noch bei 6’792.23 Punkten. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, bei 6’744.66 Punkten. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 06.11.2025, mit 4’767.33 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 20.24 Prozent zu. Bei 7’043.27 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5’007.83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit DO (+ 2.10 Prozent auf 218.50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1.06 Prozent auf 66.80 EUR), EVN (+ 0.65 Prozent auf 30.85 EUR), BAWAG (+ 0.06 Prozent auf 162.70 EUR) und STRABAG SE (-0.20 Prozent auf 101.40 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Lenzing (-4.55 Prozent auf 11.74 EUR), AT S (AT&S) (-3.99 Prozent auf 105.80 EUR), Verbund (-3.52 Prozent auf 72.70 EUR), voestalpine (-3.46 Prozent auf 40.14 EUR) und Vienna Insurance (-2.46 Prozent auf 71.30 EUR).

Welche Aktien im ATX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 516’404 Aktien gehandelt. Mit 43.079 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Die OMV-Aktie präsentiert mit 7.13 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.67 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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