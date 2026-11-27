ATX 998663 / AT0000999982
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27.11.2026 15:58:22
Börse Wien: ATX am Nachmittag stärker
Für den ATX geht es am Freitagnachmittag aufwärts.
Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 1.69 Prozent stärker bei 6’208.44 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 177.105 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.003 Prozent auf 6’105.73 Punkte an der Kurstafel, nach 6’105.56 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX bei 6’270.68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6’105.62 Punkten.
ATX-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 0.052 Prozent. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 27.10.2026, bei 6’429.63 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6’676.23 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4’983.27 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 16.01 Prozent aufwärts. Bei 7’043.27 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
ATX-Gewinner und -Verlierer
Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 7.71 Prozent auf 104.80 EUR), Raiffeisen (+ 3.74 Prozent auf 58.25 EUR), UNIQA Insurance (+ 3.35 Prozent auf 19.12 EUR), PORR (+ 2.94 Prozent auf 35.05 EUR) und BAWAG (+ 2.73 Prozent auf 150.40 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Wienerberger (-2.48 Prozent auf 15.36 EUR), DO (-0.22 Prozent auf 224.00 EUR), EVN (-0.17 Prozent auf 30.25 EUR), Verbund (-0.14 Prozent auf 69.90 EUR) und Vienna Insurance (+ 0.00 Prozent auf 72.30 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. 203’440 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 40.554 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien
In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.