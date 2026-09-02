Börse Wien: Anleger lassen ATX zum Start des Mittwochshandels steigen

Der ATX legt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0.38 Prozent auf 6’784.16 Punkte zu. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 190.258 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0.002 Prozent tiefer bei 6’758.06 Punkten, nach 6’758.19 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6’788.08 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6’757.33 Punkten.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 0.033 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der ATX einen Stand von 6’457.92 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, wies der ATX 6’140.00 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, wurde der ATX mit 4’592.65 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 26.77 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 6’845.42 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’007.83 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 3.39 Prozent auf 152.60 EUR), PORR (+ 1.26 Prozent auf 36.30 EUR), STRABAG SE (+ 1.07 Prozent auf 94.50 EUR), Erste Group Bank (+ 0.81 Prozent auf 123.80 EUR) und Vienna Insurance (+ 0.70 Prozent auf 71.60 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil voestalpine (-1.55 Prozent auf 44.44 EUR), Wienerberger (-1.04 Prozent auf 19.05 EUR), Andritz (-0.60 Prozent auf 83.30 EUR), Palfinger (-0.48 Prozent auf 31.25 EUR) und Lenzing (-0.43 Prozent auf 23.00 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 30’225 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47.119 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Im ATX präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.51 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch