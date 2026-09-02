Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’316 -0.1%  SPI 20’123 -0.1%  Dow 52’755 0.0%  DAX 25’841 -0.5%  Euro 0.9434 0.3%  EStoxx50 6’355 -0.2%  Gold 4’340 0.2%  Bitcoin 62’501 -0.7%  Dollar 0.8145 0.4%  Öl 94.2 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
US-Aktien im Fokus: So investierte die Commerzbank im zweiten Quartal 2026
Natixis prognostiziert Goldpreis bei 5'000 US-Dollar bis Jahresende 2026
Rohstoffe im August 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Roche-Aktie legt zu: Pharmariese setzt auf chinesischen Wirkstoffkandidaten Simcere - Koop mit Treeline
Uber-Aktie klettert: Grossangelegter Stellenabbau - Schritt für Wachstumspläne
Suche...

Vienna Insurance Aktie 2188152 / AT0000908504

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

ATX-Performance 02.09.2026 09:28:14

Börse Wien: Anleger lassen ATX zum Start des Mittwochshandels steigen

Börse Wien: Anleger lassen ATX zum Start des Mittwochshandels steigen

Anleger in Wien schicken den ATX am dritten Tag der Woche erneut ins Plus.

Vienna Insurance
67.07 CHF 0.83%
Kaufen Verkaufen

Der ATX legt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0.38 Prozent auf 6’784.16 Punkte zu. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 190.258 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0.002 Prozent tiefer bei 6’758.06 Punkten, nach 6’758.19 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6’788.08 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6’757.33 Punkten.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 0.033 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der ATX einen Stand von 6’457.92 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, wies der ATX 6’140.00 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, wurde der ATX mit 4’592.65 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 26.77 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 6’845.42 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’007.83 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 3.39 Prozent auf 152.60 EUR), PORR (+ 1.26 Prozent auf 36.30 EUR), STRABAG SE (+ 1.07 Prozent auf 94.50 EUR), Erste Group Bank (+ 0.81 Prozent auf 123.80 EUR) und Vienna Insurance (+ 0.70 Prozent auf 71.60 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil voestalpine (-1.55 Prozent auf 44.44 EUR), Wienerberger (-1.04 Prozent auf 19.05 EUR), Andritz (-0.60 Prozent auf 83.30 EUR), Palfinger (-0.48 Prozent auf 31.25 EUR) und Lenzing (-0.43 Prozent auf 23.00 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 30’225 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 47.119 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Im ATX präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.51 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX
Alle Marktberichte im Überblick
Zum ATX-Chart

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Vienna Insurance

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten