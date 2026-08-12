Börse Wien: Am Mittag Pluszeichen im ATX

Am Mittwoch notiert der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0.02 Prozent höher bei 6’674.37 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 186.228 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0.008 Prozent fester bei 6’673.52 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6’672.96 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Mittwoch bei 6’658.94 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’699.05 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 0.318 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der ATX mit 6’484.89 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5’848.98 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4’716.84 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 24.71 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 6’780.42 Punkte. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 4.20 Prozent auf 158.60 EUR), DO (+ 1.74 Prozent auf 204.50 EUR), Wienerberger (+ 1.23 Prozent auf 21.48 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1.20 Prozent auf 29.45 EUR) und PORR (+ 1.04 Prozent auf 38.70 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil voestalpine (-0.97 Prozent auf 46.88 EUR), Lenzing (-0.86 Prozent auf 23.05 EUR), OMV (-0.84 Prozent auf 64.90 EUR), BAWAG (-0.83 Prozent auf 180.00 EUR) und Österreichische Post (-0.81 Prozent auf 30.80 EUR).

Welche ATX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 169’607 Aktien gehandelt. Mit 47.003 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch