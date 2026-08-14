Energiekontor Aktie 1080247 / DE0005313506
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14.08.2026 09:26:00
Börse: SAP treibt Dax an, Rheinmetall gefragt, Energiekontor stürzt ab, Wall Street verhalten, Reddit mit Kurssprung
EnergiekontorDer Dax erhält Rückenwind von den internationalen Börsen und nähert sich abermals seinem Rekordhoch. Bei den Einzelwerten stehen unter anderem die Aktien von Energiekontor, Norma und Douglas im Fokus.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
24.68 CHF -18.26%
In eigener Sache
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
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