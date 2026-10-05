L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
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05.10.2026 12:26:13
Börse Paris: So entwickelt sich der CAC 40 aktuell
Anleger in Paris treten am Mittag den Rückzug an.
Um 12:08 Uhr gibt der CAC 40 im Euronext-Handel um 1.04 Prozent auf 7’814.93 Punkte nach. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.354 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.624 Prozent auf 7’847.91 Punkte an der Kurstafel, nach 7’897.19 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7’806.91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7’866.80 Punkten.
So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Stand von 8’278.77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, einen Stand von 8’508.07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Stand von 8’081.54 Punkten.
Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4.64 Prozent nach. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7’505.27 Punkten.
Welche CAC 40-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 83’422 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 198.024 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.05 erwartet. Mit 8.95 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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