Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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21.08.2026 09:28:25
Börse Paris in Rot: CAC 40 zum Start des Freitagshandels im Minus
Das macht das Börsenbarometer in Paris am Freitag.
Um 09:10 Uhr verliert der CAC 40 im Euronext-Handel 0.06 Prozent auf 8’447.66 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.476 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0.088 Prozent schwächer bei 8’445.65 Punkten, nach 8’453.09 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8’441.11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8’452.64 Punkten.
So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn fiel der CAC 40 bereits um 2.10 Prozent zurück. Der CAC 40 lag noch vor einem Monat, am 21.07.2026, bei 8’363.14 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 21.05.2026, einen Wert von 8’086.00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.08.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7’938.29 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3.08 Prozent aufwärts. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’755.03 Punkten. 7’505.27 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Die meistgehandelten Aktien im CAC 40
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 21’018 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 224.304 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus
Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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