Börse Paris in Rot: CAC 40 zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone

Schlussendlich beendete der CAC 40 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.09 Prozent) bei 8’278.77 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.493 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.238 Prozent leichter bei 8’266.65 Punkten in den Handel, nach 8’286.40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8’254.68 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’297.07 Zählern.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 1.50 Prozent nach unten. Der CAC 40 lag noch vor einem Monat, am 04.08.2026, bei 8’666.63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8’244.29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7’698.92 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1.02 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8’755.03 Punkte. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 453’193 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 215.942 Mrd. Euro im CAC 40 den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Unter den CAC 40-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7.71 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch