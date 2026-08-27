Börse Paris in Rot: CAC 40 zeigt sich zum Start schwächer

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0.07 Prozent leichter bei 8’456.18 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.456 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.017 Prozent auf 8’460.91 Punkte an der Kurstafel, nach 8’462.39 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8’460.91 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8’445.01 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0.302 Prozent nach unten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 27.07.2026, den Wert von 8’406.06 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 27.05.2026, bei 8’207.89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7’743.93 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3.18 Prozent nach oben. Bei 8’755.03 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief beträgt hingegen 7’505.27 Punkte.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 24’098 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 221.697 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.21 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch