Börse Paris in Rot: CAC 40 notiert zum Start des Freitagshandels im Minus

Um 09:11 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0.14 Prozent tiefer bei 8’349.66 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.500 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0.213 Prozent tiefer bei 8’343.53 Punkten, nach 8’361.36 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8’337.90 Punkte, das Tageshoch hingegen 8’351.70 Zähler.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der CAC 40 bereits um 2.99 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wurde der CAC 40 mit 7’827.63 Punkten berechnet. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 8’650.56 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8’232.49 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1.88 Prozent nach oben. Bei 8’755.03 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten registriert.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 26’047 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 237.580 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.63 erwartet. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.69 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch