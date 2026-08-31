Börse Paris in Rot: CAC 40 am Mittag in der Verlustzone

Am Montag sinkt der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext um 0.06 Prozent auf 8’396.19 Punkte. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2.534 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der CAC 40 0.042 Prozent fester bei 8’404.73 Punkten, nach 8’401.18 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8’427.10 Punkte, das Tagestief hingegen 8’396.19 Zähler.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Der CAC 40 erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, einen Stand von 8’509.64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, den Stand von 8’183.34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7’703.90 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 2.45 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 199’866 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 225.361 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

Unter den CAC 40-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Renault-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.59 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch