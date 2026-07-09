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CAC 40 im Fokus 09.07.2026 12:26:18

Börse Paris in Grün: So steht der CAC 40 mittags

Börse Paris in Grün: So steht der CAC 40 mittags

Der CAC 40 steigt am Donnerstagmittag.

Stellantis
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Am Donnerstag notiert der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0.23 Prozent fester bei 8’271.29 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.476 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0.665 Prozent fester bei 8’307.51 Punkten, nach 8’252.66 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 8’262.86 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8’319.65 Punkten lag.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der CAC 40 bereits um 2.92 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, lag der CAC 40 bei 8’203.43 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, wurde der CAC 40 auf 8’245.80 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, wies der CAC 40 7’878.46 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0.928 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8’642.23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7’505.27 Punkten.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 161’685 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 244.713 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Die SRTeleperformance-Aktie hat mit 3.83 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.83 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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