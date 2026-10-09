Börse Paris in Grün: Das macht der CAC 40 aktuell

Der CAC 40 steigt im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 1.03 Prozent auf 7’809.59 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2.325 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.800 Prozent auf 7’791.51 Punkte an der Kurstafel, nach 7’729.69 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 7’766.99 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’818.69 Punkten erreichte.

CAC 40 auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der CAC 40 bereits um 0.488 Prozent zurück. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 09.09.2026, den Stand von 8’156.67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8’326.62 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, wurde der CAC 40 mit 8’041.36 Punkten berechnet.

Der Index büsste seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4.71 Prozent ein. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7’505.27 Punkte.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 435’652 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LOréal-Aktie mit 198.900 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

Die Renault-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch