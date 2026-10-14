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Index-Performance im Blick 14.10.2026 17:58:12

Börse Paris in Grün: CAC 40 verbucht schlussendlich Zuschläge

Börse Paris in Grün: CAC 40 verbucht schlussendlich Zuschläge

Der CAC 40 machte letztendlich Gewinne.

L'Oréal
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Am Mittwoch erhöhte sich der CAC 40 via Euronext zum Handelsende um 0.58 Prozent auf 7’873.11 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.343 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0.321 Prozent fester bei 7’852.74 Punkten, nach 7’827.63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 7’844.29 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’893.48 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der CAC 40 bereits um 0.593 Prozent zu. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 14.09.2026, einen Stand von 8’117.78 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wurde der CAC 40 mit 8’366.85 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, wurde der CAC 40 mit 7’919.62 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3.93 Prozent nach unten. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten registriert.

Welche CAC 40-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 292’503 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 203.496 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.67 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.05 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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