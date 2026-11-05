CAC 40 998033 / FR0003500008
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05.11.2026 17:58:14
Börse Paris in Grün: CAC 40 präsentiert sich letztendlich fester
Der CAC 40 befand sich schlussendlich im Aufwärtstrend.
Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 0.34 Prozent höher bei 8’205.37 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2.408 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.868 Prozent höher bei 8’248.90 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8’177.89 Punkten am Vortag.
Bei 8’182.49 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8’286.43 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 3.10 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 05.10.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7’834.10 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wurde der CAC 40 auf 8’669.30 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8’074.23 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0.124 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die teuersten Unternehmen im CAC 40
Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 443’629 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie hat im CAC 40 mit 230.160 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.87 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.87 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
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