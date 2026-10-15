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Marktbericht 15.10.2026 15:58:41

Börse Paris in Grün: CAC 40 nachmittags freundlich

Börse Paris in Grün: CAC 40 nachmittags freundlich

Derzeit wagen sich die Börsianer in Paris aus der Reserve.

Stellantis
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Im CAC 40 geht es im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0.31 Prozent aufwärts auf 7’897.52 Punkte. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2.337 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.250 Prozent auf 7’853.40 Punkte an der Kurstafel, nach 7’873.11 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 7’926.47 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7’853.40 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 0.904 Prozent. Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 15.09.2026, mit 8’090.28 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8’382.43 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 15.10.2025, den Stand von 8’077.00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 3.63 Prozent. Bei 8’755.03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. 7’505.27 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 158’335 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 205.674 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.29 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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