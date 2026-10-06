Börse Paris in Grün: CAC 40 am Dienstagnachmittag mit Gewinnen

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 15:40 Uhr um 0.35 Prozent fester bei 7’861.44 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2.354 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.304 Prozent auf 7’857.95 Punkte an der Kurstafel, nach 7’834.10 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7’846.28 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7’916.71 Punkten.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 8’278.77 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 06.07.2026, den Stand von 8’479.87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7’971.78 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 4.07 Prozent nach. Bei 8’755.03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 222’803 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 198.396 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Die Renault-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.82 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch