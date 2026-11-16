Börse Paris: CAC 40 zum Handelsstart in Grün

Um 09:11 Uhr verbucht der CAC 40 im Euronext-Handel Gewinne in Höhe von 0.28 Prozent auf 8’392.07 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.506 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.198 Prozent auf 8’385.48 Punkte an der Kurstafel, nach 8’368.91 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8’383.41 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8’393.40 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 16.10.2026, wurde der CAC 40 mit 7’956.70 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8’636.80 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 8’170.09 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2.40 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7’505.27 Punkten.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 12’860 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 240.001 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

2026 präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch