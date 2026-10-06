Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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06.10.2026 17:58:13
Börse Paris: CAC 40 zum Ende des Dienstagshandels im Aufwind
So performte der CAC 40 schlussendlich.
Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 0.40 Prozent fester bei 7’865.07 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.354 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.304 Prozent auf 7’857.95 Punkte an der Kurstafel, nach 7’834.10 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7’837.95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’916.71 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 8’278.77 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8’479.87 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wurde der CAC 40 mit 7’971.78 Punkten berechnet.
Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.03 Prozent nach. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Zählern registriert.
Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 343’735 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie hat im CAC 40 mit 198.396 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick
2026 präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 8.82 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.ch
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