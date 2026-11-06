Börse Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter

Um 09:11 Uhr fällt der CAC 40 im Euronext-Handel um 1.36 Prozent auf 8’093.95 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2.461 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 1.22 Prozent auf 8’105.06 Punkte an der Kurstafel, nach 8’205.37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 8’085.48 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8’105.06 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 1.70 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 06.10.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7’865.07 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 06.08.2026, einen Stand von 8’699.71 Punkten auf. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 7’964.77 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 büsste der Index bereits um 1.24 Prozent ein. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten erreicht.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 6’283 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 236.570 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Carrefour-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.96 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch